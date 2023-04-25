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Gaziantep'te oto hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

Gaziantep'te oto hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde 2 ayrı aracı çaldığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde 2 ayrı aracı çaldığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 2'si sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 2 ayrı aracın çalınması olayına ilişkin çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi hakkında ise adli kontrol şartı verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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