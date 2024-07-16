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Gaziantep'te otluk alan yangını toplu konutlara sıçramadan söndürüldü

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan otluk alan yangını, yeni yapılan toplu konutlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan otluk alan yangını yeni yapılan toplu konutlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, İslahiye ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan toplu konut bölgesindeki otluk alanda çıktı. İddiaya göre, otluk alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, toplu konutlara ilerlemeden itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın alanındaki soğutma çalışmaları ise sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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