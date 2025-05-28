Gaziantep'te otizmli 10 yaşındaki Onur'u arama çalışmaları dördüncü gününde

Gaziantep Valisi Çeber: "Tüm imkan ve kabiliyeti kullanıyoruz"

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları 4. günde de devam ediyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Onurcan'ı bulmak için olması gereken tüm imkan ve kabiliyeti kullandıklarını belirterek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da süreci yakından takip ettiğini söyledi.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü ailesiyle Antep fıstığı tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları 4. günde de devam ediyor. Çalışmalar için kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde aile ve yetkililerle görüşen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Onurcan'ı bulmak için olması gereken tüm imkan ve kabiliyeti kullandıklarını belirtti.

"Onurcan'ı bulmak için olması gereken tüm imkan ve kabiliyeti kullanıyoruz"

Ekiplerin yaptığı çalışmalarla ilgili veren ve aileyle görüşen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, daha sonrasında basın açıklaması yaptı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Onurcan Özdemir'in kaybolduğu ihbarını aldığımız Cumartesi günü saat 17.00'den itibaren bütün ekiplerin çalışması devam ediyor. Günlük ortalama 500 profesyonel, ki bunların arasında AFAD, jandarma, emniyet, gönüllü STK'lar ve dalgıç ekipler yer alıyor. Bu 500 profesyonel ekibe köylerden katılan şahıslarla beraber toplam bin kişi civarında bir arama ekibimiz var. Arama çalışmalarını teknik cihazlarla da destekliyoruz. Bir tane İHA'mız sürekli havada alan kontrolü yapıyor. Bu İHA'ların gece görüş özellikleri de var. ve üç gündür sürekli görevini sürdürüyor. Onun dışında 8 tane de dron ile arama çalışmalarına destek veriliyor, bu drone'lardan 4'nün gece görüş kabiliyeti de var. Kokuya duyarlı 6 köpek ile de aramalara destek veriliyor. Toplamda 60 civarında da araç bölgede görev halinde. Olması gereken tüm imkan ve kabiliyeti kullanıyoruz. Ayrıca Fırat Nehri üzerinde de iki tane botumuz arama çalışmalarına devam ediyor. Burada su altını da inceleyebilecek teknik cihazlarla çalışıyoruz. Hem il merkezinde hem de olayın yaşandı köyde kriz merkezimiz var" dedi.

"Bakanlarımız da süreci yakından takip ediyor ama bulunmuş somut bir amere yok"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da süreci yakından takip ettiğini söyleyen Vali Kemal Çeber, "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahir Özdemir Göktaş da süreci titizlikle takip ediyor. Bugüne kadar bulunmuş somut bir emare yok. Ne üzerindeki kıyafetlerine ne ayak izi gibi şeylere dair somut bir emare yok ama bizi yönlendiren unsurlar var. Kaybolan evladımız özel gereksinimli bir çocuk. Arama çalışmalarında buna da dikkat ediyoruz ve buna yönelik çalışmalar da yapıyoruz. Bu çerçevede iki ana unsur yan yana getirerek arama tarama çalışmalarını devam ettiriyoruz. Sabah 7.00 sıralarında başlayan yoğun aramalar akşam hava kararına kadar devam ediyor. Gece de gece görüş kabiliyeti olan cihazlarla aramaları sürdürüyoruz. Burada çok zorlu bir coğrafya da var. Kayalık taşlık zemin, sert yarlar, zaman zaman mağaralar ve daha vahşi bir doğa var. Bu nedenle bazı yerleri sadece profesyonel komando ekipleri girebiliyor" ifadelerini kullandı.

"Şu ana kadar 200 kilometre karelik bir alan tarandı"

Küçük Onurcan'ın bulmak için 200 kilometrekarelik alan taraması yapıldığını da belirten Çeber, "Çalışmalar çerçevesinde bu yaşta ve bu özellikle bir çocuğun günlük ne kadar yürüyebileceği, hangi güzergahı gidebileceği ve nelerle karşılaşabileceği dibi pek çok şey çok profesyonel bir şekilde hesaplanıyor. Şu ana kadar 200 kilometre karelik bir alan tarandı. Bu alanın bazı bölümleri birkaç kez tarandı. Aramı tarama faaliyetleri devam edecek. Biz umutla ve ümidimizi hiç tüketmeden evladımızı sağ salim bulup ailesine teslim etmek istiyoruz. Tek amacımız arzumuz bu. Ayrıca Fırat Nehri'nde de 11 kilometre karelik bir nehir alanında çeşitli durum ve şartlara göre aramalar yapılıyor. Botlarla tarama faaliyeti yapılıyor. ve hala ekiplerimiz bu taramalarına devam ediyor. Yani hem havadan hem karadan çalışmalar aralıksız sürüyor" şeklinde konuştu.

"Kaybolan evladımızı 19 sularında gördüğünden ve bundan emin olan 2 vatandaşımız var"

Onurcan ile ilgili yapılan çok sayıda ihbar arasından 2 ihbara yoğunlaşıldığını ifade eden Çeber, "Kaybolan evladımızı 19 sularında gördüğünden ve bundan emin olan 2 vatandaşımız var. Onlarla temas yoğun devam ediyor. O bizim için önemli bir veri. Çünkü birçok gördüğünü ya da benzettiğini söyleyen şahısla temas kuruldu. Yani en ufak bir ipucu bile en hassas şekliyle değerlendiriyor. Ama iki tanesi bunların öne çıkıyor. Onların verdiği bilgiler bizim için kıymetli. Birisi Halfeti ilçemize bağlı bir köyümüzden bir vatandaşımız. Diğeri de buranın aşağısındaki Elif köyümüzden bir vatandaşımız. Onlar da bizi önemli ölçüde tabii yönlendiriyor. Ama tüm gücümüzle aramaya devam ediyoruz. İnşallah evladımızı sağ salim bulacağız. Bir vatandaşımız o bölgeden geçerken 19 sularında çocuğu da tarif ederek gördüğünü söylüyor. Hatta orada başka bir aile görüyor ve 'o ailenin çocuğu olduğunu değerlendirdiğim için ben herhangi bir müdahalede bulunmadım' diyor. Biz o ailenin de orada olduğunu teyit ettik. Ama o aile mesela çocuğu görmediğini ve böyle bir şeye de dikkat etmediğini de söylüyor. Bu bizim için önemli bir veri. Yine aşağıdaki köyümüzde, Elif köyünde de mesela bir vatandaşımız Onur'u gördüğünü değerlendiriyor. Biz onların verdiği bilgiye göre de muhtemel mesafeleri ve muhtemel alanları değerlendirerek çalışmalar yapıyoruz. Tabii bizim için en ufak detay önemli" diye konuştu.