Gaziantep'te olası yangınlara karşı ormanlık alanlar temizlendi - Haberler

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Gaziantep'te olası yangınlara karşı ormanlık alanlar temizlendi

AA - 3. Sayfa
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Gaziantep'te olası yangınlara karşı ormanlık alanlar temizlendi

Gaziantep'te olası orman yangınlara karşı 48 personel, 7 iş makinası ve 11 motorlu tırpanla temizlik çalışmaları yapılıyor.

Gaziantep'te olası orman yangınlara karşı 48 personel, 7 iş makinası ve 11 motorlu tırpanla temizlik çalışmaları yapılıyor.

???????Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların artmasıyla birlikte kentteki ormanlık alanlarda meydana gelecek yangın riskine karşı tedbirler artırıldı.

Kentteki ormanlık alanlarda, 48 personel, 7 iş makinası ve 11 motorlu tırpanla temizlik çalışmaları yapılıyor. Yangın esnasında ateşlerin yayılma olasılığını artıracak kozalaklar başta olmak üzere çam pürleri, cam, teneke, plastik şişeler gibi yanıcı materyaller toplanarak geri dönüşüme gönderiliyor.

Yangın riskine karşı ekipler, sahadaki faaliyetlerini yaz boyunca sürdürecek.

AA / Adsız Günebakan - 3. Sayfa

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