Gaziantep'te Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Başladı

Gaziantep'te Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Başladı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın hızlı bir şekilde büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve çeşitli ekipler yönlendirildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken alevlere havadan ve karadan müdahale edildiği öğrenildi.

Yangın, Nurdağı ilçesi kırsal Sakçagözü Mahallesi ile İkizkuyu Mahallesi arasındaki ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, AFAD, arasöz, tanker ve iş makinesi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale çalışmalarına başlarken, söndürme çalışmalarına havadan yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği öğrenildi.

Bölgeye takviye ekiplerin de yönlendirildiği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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