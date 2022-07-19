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Gaziantep'te orman yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'te henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Gaziantep'te henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Büyüyen yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi.

Gaziantep Burç Ormanları'nın Gaziantep Üniversitesine yakın bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yükselen dumanların ardından vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ekipler yönlendirildi. Yangının, rüzgar ve kentte 40 dereceye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle yayıldığı ve yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtiliyor. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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