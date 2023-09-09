Gaziantep'te 'omuz atma' kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

1) KAHRAMANMARAŞ'TA KAMYON, CENAZE NAMAZI KILANLARIN ARASINA DALDI; 5 ÖLÜ, 25 YARALI (3)

VALİ ÜNLÜER: 5 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Andırın'da meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini 25 kişinin ise yaralandığını söyledi. Yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunanlar olduğunu da dile getiren Vali Ünlüer, kendisinin de olay yerine gittiğini kaydetti.

KAHRAMANMARAŞ/DHA

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2) GAZİANTEP'TE, TEKMELİ TOKATLI KAVGA KAMERADA

GAZİANTEP'te, 'omuz atma' bahanesiyle iki grup arasında çıkan tekmeli tokatlı Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı'nda meydana geldi. Karşı yönlerden gelen iki grup arasında 'omuz atma' bahanesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Araya girenler, tarafları güçlükle ayrıldı. Taraflar polis gelmeden bölgeden uzaklaşırken, kavga bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.