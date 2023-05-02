Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan şahıslarGAZİANTEP Gaziantep'te bir okulda hırsızlık yaptığı belirlenen S.A. isimli şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan şahıslar

GAZİANTEP Gaziantep'te bir okulda hırsızlık yaptığı belirlenen S.A. isimli şüpheli şahıs tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bir okulda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde, hırsızlık yaptığı belirlenen S.A. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Okul içerisindeki hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısın kameralara gözükmemek için kafasına ceket geçirdiği ve çantanın içerisinden eşyalar çalarken görüldü. Şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.