Gaziantep'te Okul Servislerine Güvenlik Denetimi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince okulun ilk haftası 337 okul ve çevresinde uygulama yapılarak 210 okul servis aracı denetlendi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri ve adli makamların koordinesiyle, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında 337 okul ve çevresinde okul çevresi güvenliği ile okul servis araçlarına yönelik huzur ve güven uygulaması yaptı.

Yapılan denetimlerde "Okul Servis Araçları ile Okul Önü ve Çevrelerinin Denetimi" mottosuyla servis araçları trafik yönünden kontrol edilerek yaşanabilecek muhtemel kazaların önlenmesi amaçlanırken sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi. Yapılan sorgulamalar sonucunda 210 servis aracı ve sürücüsü sorgulanarak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. - GAZİANTEP