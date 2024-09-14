Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Okul Servislerine Güvenlik Denetimi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında 337 okul ve çevresinde güvenlik uygulaması gerçekleştirerek 210 okul servis aracını denetledi. Denetimlerde sürücüler ve öğrencilere güvenli yolculuk hakkında bilgilendirme yapıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince okulun ilk haftası 337 okul ve çevresinde uygulama yapılarak 210 okul servis aracı denetlendi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri ve adli makamların koordinesiyle, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında 337 okul ve çevresinde okul çevresi güvenliği ile okul servis araçlarına yönelik huzur ve güven uygulaması yaptı.

Yapılan denetimlerde "Okul Servis Araçları ile Okul Önü ve Çevrelerinin Denetimi" mottosuyla servis araçları trafik yönünden kontrol edilerek yaşanabilecek muhtemel kazaların önlenmesi amaçlanırken sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi. Yapılan sorgulamalar sonucunda 210 servis aracı ve sürücüsü sorgulanarak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Servis aracı gaziantep Güvenlik Jandarma 3-sayfa Eğitim Sağlık trafik Hukuk

Narin Güran cinayeti hala aydınlatılamadı! İşte savcıya göre cinayetin failleri

İşte savcıya göre Narin'i öldüren kişi

 Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı?

Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakan yardımcısı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakan yardımcısı görevden alındı
Savcılık, çocuğu için harekete geçti! Jahrein, cezaevine ters kelepçeyle götürüldü

Konu mide bulandırıcı olunca, çocuğu için de harekete geçildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri!
title