Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Okul Servis Şoförünü Öldüren Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te okul servis şoförünü öldüren zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te husumetli olduğu okul servis şoförünü öldüren zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 27 Mayıs 2024 günü Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, okul servis sürücüsü Mehmet Baki Özyetim (52) aracına bindikten sonra alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Teyfik G. isimli şahsın silahlı saldırısına uğramış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.

Katil zanlısı tutuklandı

Olay sonrası bölgeden yavaş adımlarla uzaklaşan katil zanlısı daha sonrasında ise İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu. Katil zanlısı Teyfik G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

 AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok'

AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title