Gaziantep'te Okul Servis Şoförünü Öldüren Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te husumetli olduğu okul servis şoförünü öldüren zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 27 Mayıs 2024 günü Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, okul servis sürücüsü Mehmet Baki Özyetim (52) aracına bindikten sonra alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Teyfik G. isimli şahsın silahlı saldırısına uğramış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.

Katil zanlısı tutuklandı

Olay sonrası bölgeden yavaş adımlarla uzaklaşan katil zanlısı daha sonrasında ise İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu. Katil zanlısı Teyfik G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP