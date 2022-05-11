Gaziantep'te okul önlerinde şok huzur-güven uygulaması

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, 45 ekip ve 120 personelin katılımıyla okul çevrelerinde şok huzur ve güven uygulaması yapıldı. Yapılan uygulama ile 50 umuma açık yer ve 160 araç denetlenerek 659 şahıs kontrol edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin daha huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla okul önlerinde şok huzur-güven uygulaması yaptı. İlgili birimlere bağlı 45 ekip ve 120 personelin katılımıyla okul çevrelerinde yapılan uygulamada sırasında 16 park-bahçe, 14 kahvehane, 13 büfe, 5 internet salonu, 2 iddia bayii olmak üzere toplam 50 umuma açık yer ve 160 araç denetlendi. Uygulama çerçevesinde 659 şahıs da kontrol edildi.

"Uygulamalar kararlılıkla devam edecek"

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile kent genelinde, huzur-güven uygulamalarının devam edeceği vurgulanarak, "Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizi her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla denetimlerimiz kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa