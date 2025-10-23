Haberler

Gaziantep'te Okul Çevrelerinde Dronlu Güvenlik Uygulaması

Gaziantep'te Okul Çevrelerinde Dronlu Güvenlik Uygulaması
Güncelleme:
Gaziantep'te polis ekipleri, okul çevrelerinde dron destekli huzur ve güven uygulaması gerçekleştirerek öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler yaptı. Dronlar ile trafik akışı ve güvenlik durumu takip edilirken, şüpheli şahısların da üst aramaları yapıldı.

Gaziantep'te polis ekiplerince okul çevrelerinde dron destekli huzur ve güven uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde havadan ve karadan denetim yaptı. Dron destekli denetimlerle okul önlerindeki trafik akışı, yaya geçişleri ve çevredeki güvenlik durumu takip edildi. Okul çevrelerindeki şüpheli şahısların üst aramasını da yapan ekipler, olumsuz durumlara müdahale etti. Okul çevrelerindeki denetim ve uygulamaların süreceği vurgulandı. - GAZİANTEP

