Haberler

Gaziantep'te Okul Çevrelerinde Dron Destekli Güvenlik Uygulaması Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli huzur ve güven uygulamasında 1 aranan şahıs yakalandı, 73 araca cezai işlem uygulandı, 2 bin 328 şahıs ve 422 araç sorgulandı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde yapılan dron destekli huzur ve güven uygulamasında aranan 1 şahıs yakalandı, 73 araca cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde havadan ve karadan huzur-güven uygulaması yaptı. Dron destekli uygulamada okul önlerindeki trafik akışı, yaya geçişleri ve çevredeki güvenlik durumu takip edildi. Uygulamada, 2 bin 328 şahıs ile 422 araç sorgulandı, 76 park ve 90 umuma açık iş yeri denetlendi. Uygulama sonucunda aranan 1 şahıs yakalandı, 73 araca cezai işlem uygulandı ve 1 iş yerine yönelik yasal işlem yapıldı.

Okul çevrelerindeki denetim ve uygulamaların süreceği vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı! İstanbul'da bir daire fiyatı

ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı!
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı! İstanbul'da bir daire fiyatı

ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı!
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi

Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Galada gergin anlar! Yönetmenin hareketi, ünlü oyuncuyu kızdırdı
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok

Osimhen hakkında taraftarı kahreden haber
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç

Trajedi, iyice yılan hikayesine dönüyor! Beklenen sonuçlar geldi
Tanklar ilerledi! İsrail ordusu Suriye'ye girdi

Tanklar ilerledi! İsrail ordusu o ülkeye girdi
Giresun'da uzman çavuş evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Uzman çavuş evinde ölü bulundu
Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu

Teşkilat'ın Hilal'i zoom yapan muhabirin kurbanı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.