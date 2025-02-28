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Gaziantep'te Nitelikli Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 4 Gözaltı

Gaziantep'te Nitelikli Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 4 Gözaltı
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Gaziantep merkezli düzenlenen operasyonda, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçlarını örgütlü olarak işleyen çeteden 4 şüpheli yakalandı. Çetenin 17 milyon TL suç geliri elde ettiği belirlendi.

Gaziantep merkezli 2 ilde nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen çeteye operasyonda aralarında örgüt liderinin bulunduğu 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemiyle 17 milyon TL suç geliri elde ettikleri tespit edildi.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen çeteye operasyon düzenlendi. Gaziantep ve Bursa'da düzenlenen operasyon çerçevesinde aralarında örgüt lideri F.D. ile birlikte İ.A., Y.Ç. ve Ö.O. isimli örgüt üyesi 3 şahıs eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

Milyonlarca liralık çek, senet ve sözleşme ele geçirildi

Şüphelilerin ikamet, araç ve üst aramalarında 3 adet toplam değeri 13 milyon TL olan senet, 2 adet 15 milyon 100 bin TL değerinde çek, 1 adet 12 milyon TL değerinde borç taahhütnamesi, 1 adet 6 milyon 600 bin TL değerinde gayrimenkul satış sözleşmesi, 102 adet boş senet, 4 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 1 adet satış sözleşmesi, 2 adet vekaletname ve kimlik fotokopisi, 1 adet alacak verecek hesaplarının yapıldığı ajanda ile 2 adet hesapların yazıldığı A4 ebadında kağıt ele geçirildi.

Şüphelilerin dolandırıcılıkla 17 milyon TL suç geliri elde ettikleri tespit edildi

Yakalanan şüpheli şahısların, "Nitelikli Dolandırıcılık ve Tefecilik" suçlarından toplamda 17 milyon TL suç geliri elde ettikleri tespit edilerek şüpheli şahıslara ait 6 milyon 100 bin TL değerinde 6 araca el konuldu.

Örgüt lideri ile örgüt üyesi bir şahıs tutuklandı

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ö.O. ve İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken F.D. ve Y.Ç. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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