Gaziantep'te Narkotik Operasyonları: 86 Kilo Skunk ve 37 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Gaziantep'te bir haftada yapılan narkotik operasyonlarında 86 kilo skunk ile 37 kilo metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlar kapsamında belirlenen şüpheli araçlar durdurularak adli arama yapıldı. Yapılan aralamalarda 86 kilo 650 gram skunk, 37 kilo 200 gram metamfetamin ve 482 gram toz esrar ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanan 4 şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP