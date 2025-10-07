Gaziantep'te Motosikletli Kurye Kaza Geçirdi

Haberler

Gaziantep'te bir otomobil, sağa dönmek için ani manevra yapınca motosikletli bir kuryeye çarptı. Kaza sonucu kurye hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil, sağa dönmek için ani manevra yapınca aynı yönde ilerleyen motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli kurye, trafik levhasına çarparak yere düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kurye, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anları başka araç kamerasına yansıdı

Yaşanan kaza anları ise başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntüde, sağa dönmek için ani manevra yapan otomobilin motosikletli kuryeye çarpma anları ve kuryenin metrelerce savrularak yere düşme anları yer aldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

