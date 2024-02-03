Gaziantep'te Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı
Gaziantep'te 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sayesinde yakalandı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'te, 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP