Gaziantep'te Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı

Gaziantep'te, 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP