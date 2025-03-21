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Gaziantep'te Motosiklet ve Çekici Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosiklet ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosiklet ile çekicinin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Motosiklet sürücüsünün metrelerce takla attığı kaza böyle görüntülendi

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosiklet ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü öldü diğeri yaralandı. kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza İslahiye Atatürk Mahallesi TOKİ konutları kavşağında, Muhammet Ökkeş Özer 'in kullandığı 27 BAA 183 plakalı motosiklet ile H. Kömür yönetimindeki 27 AER 618 plakalı i Ford marka kamyonet ile çarpıştı. azada, motosiklet sürücüsü Muhammet Ökkeş Özer ve yanında bulunan E. K. Kara ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından önce İslahiye Devlet Hastanesine ardından Muhammet Ökkeş Özer Gaziantep Şehir Hastanesine, E. K. Kara ise 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyet kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET GÖKHAN ÖZBAL - 3.Sayfa
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