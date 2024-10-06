Gaziantep'te Motosiklet Sürücüsü Tehlikeli Akrobatik Hareketlerle Yolculuk Yaptı
Gaziantep'te bir sürücü, motosikletinin üzerine yatarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Gaziantep'te motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İpek yolu OSB mevkisinde trafikte motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan şahıs, aynı yönde ilerleyen bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Canını hiçe sayarak motosikletin üzerine yatıp yolculuk yapan sürücü, yürekleri ağza getirdi.
Tehlikeli yolculuk kamerada
Anbean cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın akan trafikte hızla ilerlediği ve motosikletini yatarak kullandığı görüldü. - GAZİANTEP