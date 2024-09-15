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Gaziantep'te Motosiklet Sürücülerine Cezai İşlem

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Gaziantep'te yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden 59 motosiklet sürücüsüne toplam 269 bin 688 TL ceza kesildi.

Gaziantep'te kuralları ihlal ettiği tespit edilen 59 motosiklet sürücüsüne motosiklet sürücüsüne 269 bin 688 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 14-15 Eylül günlerinde il merkezinde ve parklarda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, yaya kullanımına açık alanlara motosiklet ile giren, abart egzoz kullanan ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen 59 motosiklet sürücüsüne 269 bin 688 TL cezai işlem uyguladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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