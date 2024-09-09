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Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptıktan sonra yola savrularak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yola savrularak hayatını kaybetti.

Kaza, Şahinbey ilçesine bağlı İbni Sina Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 ALE 494 plakalı motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Hanifi Bolat (18), direksiyon hakimiyetini kaybettikten kaldırıma çarparak yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken hayatını kaybeden Hanifi Bolat'ın cenazesi olay yerinde yapılan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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