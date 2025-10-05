Haberler

Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, kaldırıma çarptı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak yol kenarındaki kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep-Nizip karayolu kırsal Sekili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Muhammed Karaçalı idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kaza sonrası şiddetli bir şekilde kaldırım taşlarına çarpan motosiklet sürücüsü Muhammed Karaçalı, ağır yaralandı. Karaçalı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç motosiklet sürücüsü, hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karaçalı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Nizip ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
