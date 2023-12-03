Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Kazada yaralanan kişi tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Motosiklet üzerinde bulunan bir kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nizip- Gaziantep D-400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Mehmet Tutar (42) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Feci kazanın ardından motosiklet yol kenarına savrulurken, sürücü Mehmet Tutar ile yanında yolcu olarak bulunan Mehmet T. ağır yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mehmet Tutar'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Tutar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tutar'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazada yaralanan Mehmet T.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP