Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 22 yaşındaki Ferhat Kelebek ve onunla birlikte bulunan 18 yaşındaki Bilal Dönmez hayatını kaybetti. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolü kaybolduktan sonra devrilen motosiklette bulunan 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde İslahiye ilçesi Fevzipaşa Mahallesi 3. Etap TOKİ kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat Kelebek (22) idaresindeki 27 BAP 137 plakalı motosiklet, kontrolü kaybolduktan sonra savrularak devrildi. Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde motosiklet sürücüsü Ferhat Kelebek'in hayatını kaybettiği belirlenirken, motosiklette bulunan Bilal Dönmez'in (18) ise ağır yaralandığı belirlendi. Ağır yaralı Dönmez de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Feci kazada hayatını kaybeden 2 gencin cenazeleri, olay yerinde ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin İslahiye ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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