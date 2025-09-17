Haberler

Gaziantep'te Motosiklet Kazaları Alarm Veriyor

Gaziantep'te Motosiklet Kazaları Alarm Veriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılının ilk 8 ayında Gaziantep'te motosiklet kazalarında 2 bin 623 kişi yaralanırken, 6 kişi hayatını kaybetti. Motosiklet kazaları, kaza istatistiklerinde yüzde 54 ile dikkat çekiyor.

Gaziantep'te 2025 yılının ilk 8 ayında motosikletlerin karıştığı kazalarda 2 bin 623 kişi yaralanırken, 6 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bazı motosiklet kazaları ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te 2025 yılının ilk 8 ayında meydana gelen kazaların yüzde 54'ünü motosiklet kazaları oluşturdu. Kentte, yılın ilk 8 ayında meydana gelen çok sayıda motosiklet kazasında 2 bin 623 kişi yaralanırken, 6 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bazı motosiklet kazaları ise KGYS kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Yaşanan trafik kazalarının yüzde 54'ü motosikletlerin karıştığı kazalar"

Yaşanan motosiklet kazalarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çeken Gaziantep Valisi Kemal Çeber; "İlimizde toplam araç sayısının sadece yüzde 28'i motosiklet olmasına rağmen yaşanan trafik kazalarının yüzde 54'ü motosikletlerin karıştığı kazalar. Kaza anında kask kullanmayan motosiklet sürücü sayımız ise yüzde 251 oranında artış gösterdi. Denetimlerimizi sizlerin hayatını korumak için artırarak devam ettireceğiz. Sizlerden istirhamım, hayatınızı tehlikeye atmamak için kask kullanımına önem vermeniz ve kurallara uymanız. Tüm hemşehrilerimiz, özellikle gençlerimiz bizim için değerli" ifadelerine yer verdi.

"2 bin 623 vatandaşımız yaralanmış, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir"

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ise yaşanan kazalarla ilgili verileri paylaşarak, "2025 yılında motosikletlerin karıştığı kazalarda 2 bin 623 vatandaşımız yaralanmış, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Değerli sürücülerimiz ve yayalarımız, trafikte güvende olmak için kurallara uyalım. Unutmayalım ki trafik kuralları hayat kurtarır" ifadeleri kullanıldı.

KGYS kameralarına yansıyan bazı feci kazalar ise dikkat çekti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Zirveye sayılı günler kala çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar

Çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar
Bakan Şimşek'ten canlı yayına damga vuran sözler: Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı

Ekonominin patronundan canlı yayına damga vuran sözler
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
Yusuf Akçiçek'ten ilk maçında füze! İptal olsa da beğeni aldı

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.