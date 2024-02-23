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Gaziantep'te motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Z. (25) idaresindeki motosiklet ile H.K. idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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