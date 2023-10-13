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Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

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3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te 4 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine başlatılan çalışmada, 3 şüpheli Nurdağı ilçesinde yakalandı. Zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep'te motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, farklı tarihlerde 4 motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, motosikletleri çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheliyi Nurdağı ilçesinde yakaladı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Gaziantep JASAT Jandarma 3. Sayfa Haberler

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