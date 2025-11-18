Haberler

Gaziantep'te Motosiklet Denetimi: 38 Sürücüye Cezai İşlem

Gaziantep'te dron destekli denetimlerle çevre yolunda trafik kurallarını ihlal eden 38 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi ve 10 motosiklet trafikten men edildi.

Gaziantep'te çeşitli trafik kurallarını ihlal eden ve çevre yolunda yarış yapan 38 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 10 motosiklet trafikten men edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği ekipleri, kentteki çevre yolunda yarış yapan motosikletlere yönelik dron destekli denetim yaptı. Yapılan denetimlerde plakasız, sürücü belgesiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanan, abartı egzoz bulunduran, kask takmayan ve ters yönde araç kullanan 38 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ekipler, 10 motosikleti de trafikten men etti.

Ekipler, denetimlerin devam edeceğini belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
