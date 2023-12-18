Gaziantep'te molozların altında sıkışan yavru köpekler kurtarıldı

Gaziantep'te molozların altında sıkışan yavru köpeklerler için zamanla yarıştılar Anne köpek, yavruları kurtulana kadar ekiplerin başında bekledi Gaziantep'te moloz ve kaya yığınına sıkışan iki yavru köpek hayvanseverlerin desteğiyle itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gaziantep'te molozların altında sıkışan yavru köpeklerler için zamanla yarıştılar

Anne köpek, yavruları kurtulana kadar ekiplerin başında bekledi

GAZİANTEP - Gaziantep'te moloz ve kaya yığınına sıkışan iki yavru köpek hayvanseverlerin desteğiyle itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Anne köpek ise yavruları kurtarılana kadar bekledi.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 25 Aralık Sanayi Sitesi yakınında bulunan boş arazide meydana geldi. Boş araziye dökülmüş moloz ve kaya yığınlarına sıkışan iki yavru köpek hayvan severler tarafından kurtarılamayınca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden yardım istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru köpekleri kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı. Kayaları kaldıran ekipler, kürek ve elleriyle toprağı eşerek köpeğe ulaşmaya çalıştı. Yaşam belirtisi olup olmadığına dair dinleme yapıldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yavru köpekler sağlıklı bir şekilde yığının altından çıkardı.

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları bitene kadar anne köpek ekiplerin hemen yanı başında bekledi. İtfaiye görevlisi yavru köpeği çıkarıp, annesine götürdü. Anne köpek, yavrusunu koklayarak kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşadı.