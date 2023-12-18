Gaziantep'te molozların altında sıkışan yavru köpekler kurtarıldı

Gaziantep'te moloz ve kaya yığınına sıkışan iki yavru köpek, hayvanseverler ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gaziantep'te moloz ve kaya yığınına sıkışan iki yavru köpek, hayvanseverler ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Anne köpek, yavruları kurtarılana kadar ekiplerin başında bekledi.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 25 Aralık Sanayi Sitesi yakınında bulunan boş arazide meydana geldi. Boş araziye dökülmüş moloz ve kaya yığınlarının arasında sıkışan iki yavru köpek hayvanseverler tarafından kurtarılamayınca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinden yardım istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru köpekleri kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı. Kayaları kaldıran ekipler, kürek ve elleriyle toprağı eşerek köpeğe ulaşmaya çalıştı. Yaşam belirtisi olup olmadığına dair dinleme yapıldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yavru köpekler sağlıklı bir şekilde yığının altından çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları bitene kadar anne köpek ekiplerin hemen yanı başında bekledi. İtfaiye görevlisi yavru köpeği çıkarıp, annesine götürdü. Anne köpek, yavrusunu koklayarak kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. - GAZİANTEP