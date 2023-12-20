Gaziantep'te Mobil Eğitim Aracı ile Trafik Eğitimi Verildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Mobil Eğitim Aracı ve Emniyet Kemeri Simülasyon Tırı ile sürücü, öğrenci ve vatandaşlara trafik eğitimi verdi. Toplamda 7 bin 500 kişiye yerinde trafik eğitimi verildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri, "Mobil Eğitim Aracı ve Emniyet Kemeri Simülasyon Tırı" ile sürücü, öğrenci ve vatandaşlara yönelik trafik eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, 17-19 Aralık 2023 tarihleri arasında farklı noktalarda "Mobil Eğitim Aracı ve Emniyet Kemeri Simülasyon Tırı" ile sürücü, öğrenci ve vatandaşlara trafik eğitimi verdi. Eğitimler kapsamında 3 bin 200 öğrenci, bin 200 vatandaş ve 3 bin 100) personel olmak üzere toplam 7 bin 500) kişiye yerinde trafik eğitimi verildi.

Ekipler, eğitim sonunda ise 2 bin adet bilgilendirme broşürü ile 2 bin adet kırmızı trafik düdüğü dağıtımı da gerçekleştirdi. - GAZİANTEP