Gaziantep'te minibüste 24 kilo skunk ele geçirildi
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Gaziantep'te durdurulan minibüste yapılan aramada 24 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Minibüs şoförü gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, şüphe üzerine durdurulan minibüste, 24 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde, şüpheli olduğu değerlendirilen minibüsü durdurup arama yaptı. Minibüsün koltuğunun altında 24 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan minibüs şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa