Gaziantep'te Minibüs Tıra Çarptı: 5 Yaralı
Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen kazada, minibüsün durmakta olan bir tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 SV 3263 minibüs, kaza yaptığı için sol şeritte duran 27 AKZ 703 tıra arkadan çarptı. Feci kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa