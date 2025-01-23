Gaziantep'te Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şehir içi yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çapıştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada hafif ticari araç yan yatarken 2 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi Eski Kilis Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.K. idaresindeki 27 SB 404 plakalı BMC marka şehir içi yolcu minibüsü ile Ö.Y. idaresindeki 27 EF 051 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu yan yatan hafif ticari araç sürücüsü ve aynı araçta bulunan N.G. yaralandı. Kazada yaralananlara ilk müdahale etraftaki esnaflar ve dolmuşta bulunan yolcular tarafından yapıldı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki aracın kavşakta çarpışma ve sonrasın savrulan hafif ticari aracın yol kenarındaki taşa çarparak yan yatma anları yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP