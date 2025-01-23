Üye Girişi
Haberler
Çoğunun soyadı aynı! Yangın faciasında ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

Çoğunun soyadı aynı! Faciada ölen 78 kişinin isimleri belli oldu
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
Grand Kartal Otel'de bir yıl önce kalan misafir yangın riskine dikkat çekmiş

Otel müdürüyle misafir arasında bir yıl önce geçen diyalog
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Gaziantep'te Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Gaziantep'te Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şehir içi yolcu minibüsü ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü ve yolcusu yaralandı.

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şehir içi yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çapıştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada hafif ticari araç yan yatarken 2 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi Eski Kilis Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.K. idaresindeki 27 SB 404 plakalı BMC marka şehir içi yolcu minibüsü ile Ö.Y. idaresindeki 27 EF 051 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu yan yatan hafif ticari araç sürücüsü ve aynı araçta bulunan N.G. yaralandı. Kazada yaralananlara ilk müdahale etraftaki esnaflar ve dolmuşta bulunan yolcular tarafından yapıldı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki aracın kavşakta çarpışma ve sonrasın savrulan hafif ticari aracın yol kenarındaki taşa çarparak yan yatma anları yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

12. kattan atlayan Şevval'in babasıyla son görüşmesi ortaya çıktı
img

Galatasaray defterini kapattı
img

Lig'de ve Avrupa'da kabusu yaşayan takım 3 günde dünyaları harcadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ'ın suikast endişesi! Cezaevi yönetimi iki kritik önlem aldı

Suikast endişesi yaşıyor! Cezaevi yönetiminden iki kritik önlem
Canlı yayında hayrete düşüren görüntü! Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?
Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
Suudi Arabistan'dan yatırım kararı! Parayı duyan Trump rotasını değiştirdi

Prens Selman'ın sözünü duyan Trump rotasını değiştirdi
Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı

Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı
SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir

SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.