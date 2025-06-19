Gaziantep'te Mesleki Eğitim Dolandırıcılığı: 13 Şüpheli Gözaltında

Gaziantep'te Mesleki Eğitim Dolandırıcılığı: 13 Şüpheli Gözaltında
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Gaziantep'te merkezli yapılan operasyonda, usulsüz şekilde mesleki eğitim programlarına dahil edilen çırak veya kalfa olmayan kişilere ait belgelerle kamuyu 12 milyon TL zarara uğratan 13 şüpheli yakalandı. 6 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te merkezli 3 ilde çırak veya kalfa olmayan kişileri usulsüz şekilde mesleki eğitim merkezi programlarına dahil ederek kamuyu 12 milyon 967 bin 984 TL zarara uğratan 13 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kamuyu zarara uğratan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, Gaziantep'te merkezli Sakarya ve Muğla'da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Programları kapsamında bazı işverenler ve yetkili kamu görevlileri tarafından çırak veya kalfa olmayan kişilerin usulsüz bir şekilde sisteme dahil edildiği tespit edildi. Şahısların bu yöntemle devletten ödenek alarak kamuyu 12 milyon 967 bin 984 TL zarara uğrattıkları belirlendi.

Gaziantep merkezli 3 ilde 13 şüpheli yakalandı

Çalışmaların ardından harekete geçen polis ekipleri, 'Resmi Belgede Sahtecilik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda, 17 Haziran'da Gaziantep merkezli Sakarya ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 6'sı tutuklandı

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından 18 Haziran'da adli mercilere sevk edilen 13 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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