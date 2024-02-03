Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda 4 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Yapılan adli aramalarda çok sayıda tüfek ve fişek ele geçirildi.
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadeleye yönelik mercek operasyonunda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon sonucunda çok sayıda tüfek ve fişek ele geçirildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik mercek operasyonu yaptı. Yürütülen titiz planlama takip çalışmaları sonucunda Şehitkamil ilçesinde 4 farklı ikamete eş zamanlı operasyon yapılarak 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adreslerde yapılan adli arama neticesinde 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 181 adet av tüfeği fişeği, 65 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
İ.H.K., M.P., İ.H.P. ve C.P. isimli 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP