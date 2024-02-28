Gaziantep'te 'mengene operasyonu'nda 10 kişi suçüstü yakalandı

Gaziantep'te kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 'mengene operasyonu'nda 10 şahıs suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik "mengene" operasyonu çerçevesinde İslahiye ilçesinde Y.T. isimli şahsın iş yerine baskın yapıldı. Baskın sonucu kumar oynadığı tespit edilen 10 kişi suçüstü yakalandı. 10 şahsa idari para cezası uygulanırken işletme sahibi Y.T. hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Ele geçirilen iskambil kağıtlarına ve suçtan elde edilen 3 bin 950 TL'ye el konuldu. - GAZİANTEP