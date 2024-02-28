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Gaziantep'te 'mengene operasyonu'nda 10 kişi suçüstü yakalandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 'mengene operasyonu'nda kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik olarak İslahiye ilçesinde bir iş yerine baskın yapıldı. Baskın sonucunda kumar oynadığı tespit edilen 10 kişi suçüstü yakalandı. İskambil kağıtları ve 3 bin 950 TL'ye el konuldu.

Gaziantep'te kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 'mengene operasyonu'nda 10 şahıs suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik "mengene" operasyonu çerçevesinde İslahiye ilçesinde Y.T. isimli şahsın iş yerine baskın yapıldı. Baskın sonucu kumar oynadığı tespit edilen 10 kişi suçüstü yakalandı. 10 şahsa idari para cezası uygulanırken işletme sahibi Y.T. hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Ele geçirilen iskambil kağıtlarına ve suçtan elde edilen 3 bin 950 TL'ye el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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