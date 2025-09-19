Haberler

Gaziantep'te Masaj Salonu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te yapılan fuhuş operasyonunda masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı tespit edilen işyerine düzenlenen baskında 13 kişi yakalanmış, bunlardan 4'ü tutuklanmıştır.

Gaziantep'te masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı tespit edilen işyerine yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhuş operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Şahinbey ilçesinde masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı tespit edilen bir işyerine baskın düzenlendi. Operasyon sonucu, 'Fuhuşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Yer Temini' suçlarından toplam 13 şüpheli şahıs yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
