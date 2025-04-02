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Gaziantep'te Mart Ayında 81 Bin 645 Sürücüye Ceza

Gaziantep'te Mart Ayında 81 Bin 645 Sürücüye Ceza
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Gaziantep'te yapılan trafik denetimlerinde 81 bin 645 sürücüye ceza yazıldı. Mart ayında 194 bin 550 araç denetlendi, 3 bin 645 araç trafikten men edildi.

Gaziantep'te Mart ayı içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 81 bin 645 sürücüye ceza yazıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mart ayı içerisinde çok sayıda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 40 bin 983'ü ticari araç, 30 bin 630'ü motosiklet ile diğer araçlardan oluşan toplam 194 bin 550 araç denetlendi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen toplam 81 bin 344 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandı.

Denetimler sonucunda 3 bin 645 araç trafikten men edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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