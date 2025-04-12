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Gaziantep'te Mahalle Muhtarı Tehditten Tutuklandı

Gaziantep'te Mahalle Muhtarı Tehditten Tutuklandı
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Gaziantep'te TikTok üzerinden trafik şube müdürünü tehdit eden mahalle muhtarı Y.K., gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Gaziantep'te, sosyal medya platformundan trafik şube müdürünü tehdit eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen mahalle muhtarı tutuklandı.

Gaziantep'te sosyal medya platformu TikTok üzerinden yayınladığı görüntülerle trafik şube müdürünü tehdit ettiği tespit edilen mahalle muhtarı Y.K., gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen muhtar Y.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bir sosyal medya hesabından paylaşılan ilimizde görevli bir devlet memuruna tehdit ve hakaret içerikli video yayınlanması üzerine yapılan başvuru sonucunda emniyet müdürlüğü ekiplerimiz tarafından paylaşımda bulunduğu tespit edilen Y.K isimli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 'Tehdit-Hakaret ve Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi' suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bahse konu şahıs hakkında idari işlem süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verilmişti. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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