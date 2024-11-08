Gaziantep'te magandalara karşı sıkı denetim

Gaziantep'te Jandarma ekipleri tarafından havaya ateş açtığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, havaya ateş açarak halkın huzurunu bozan silah magandalarına karşı sıkı önlemler almaya devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağustos ayında başlatılan fiziki ve teknik takip sonucunda, Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde havaya ateş açtığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin üzerlerinde, ikamet ettikleri yerlerde ve araçlarında yapılan aramalarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve bu silahlara ait şarjörler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP