Gaziantep'te lüks sitede taşlı ve sopalı kavga: 3 yaralı

Gaziantep'te lüks bir sitede iki grup arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralanırkzen, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırırken, polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP