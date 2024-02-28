Gaziantep'te Lüks Otomobilin Lastikleri ve Jantları Çalındı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halinde lüks otomobilin 4 lastiği jantlarıyla beraber çalındı. Sabah uyandığında şok manzara ile karşılaşan araç sahibini şikayeti üzerine failleri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, Nizip ilçesi Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde evin önünde park halinde bulunan 27 AUG 774 plakalı lüks otomobilin 4 lastiği jantlarıyla beraber çalındı. Sabah uyandığında şok manzara ile karşılan araç sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, lüks aracın lastik ve jantlarını çalan şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İlçede benzer olayların geçtiğimiz aylarda da yaşandığı öğrenildi. - GAZİANTEP