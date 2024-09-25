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Gaziantep'te Lise Öğrencisi Bıçaklandı

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Gaziantep'te okul yakınındaki parkta tartışma çıkan lise son sınıf öğrencisi Ramazan Ö., bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan iki şahsı yakalamak için çalışmalar başlatıldı.

Gaziantep'te bıçaklanan lise öğrencisi ağır yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te okul yanındaki parkta bıçaklanan lise son sınıf öğrencisi ağır yaralandı.

Olay, Mücahitler Mahallesi Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi yakınlarındaki parkta meydana geldi. İddiaya göre, lise son sınıf öğrencisi Ramazan Ö. parkta iki şahısla bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçaklanan öğrenci ağır yaralandı

Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından karın bölgesinden bıçaklanan Ramazan Ö. ağır yaralandı. Yaralı öğrenci, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan öğrencinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise bıçaklı saldırı sonrası kaçan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziantep'te Lise Öğrencisi Bıçaklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa

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