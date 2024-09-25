Gaziantep'te Lise Öğrencisi Bıçaklandı

Gaziantep'te okulun yanındaki parkta bıçaklanan lise son sınıf öğrencisi ağır yaralandı.

Olay, Mücahitler Mahallesi Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi yakınlarındaki parkta meydana geldi. İddiaya göre, lise son sınıf öğrencisi Ramazan Ö. (17) parkta iki şahısla bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından karın bölgesinden bıçaklanan Ramazan Ö. ağır yaralandı. Yaralı öğrenci, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan öğrencinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bıçaklı saldırı sonrası kaçan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - GAZİANTEP