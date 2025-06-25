Gaziantep'te kuzenlerin kavgası cinayetle son buldu: 1 ölü

Gaziantep'te kuzenlerin kavgası cinayetle son buldu: 1 ölü
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Gaziantep'te kuzenler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te kuzenler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Şehitkamil ilçesi Ahmet Ziylan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce ortak iş yaptığı öğrenilen kuzenler Mikail Uğur (34) ile B.U. (32) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.U., kuzeni Mikail Uğur'u kalbinden bıçakladı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Mikail Uğur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı kuzen ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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