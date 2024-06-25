Gaziantep'te Kurban Bayramı Tatil Tedbirleri Denetimleri

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından "Kurban Bayramı Tatil Tedbirleri" genelgesi kapsamında yapılan denetimlerde bin araca 2 milyon 617 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı "Kurban Bayramı Tatil Tedbirleri" genelgesi kapsamında kent genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde, 148 bin 219 şahıs sorgulandı. 31 bin 932 araç kontrol edildi. 419 aranan şahıs yakalandı. 176 araç trafikten men edildi. Bin 76 araca 2 milyon 617 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, 26 gamr kubar esrar ve 14 gr metamfetamin ele geçirildi. - GAZİANTEP