Gaziantep'te Kumaş Fabrikasında Yangın Çıktı

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kumaş fabrikasında yangın çıktı.

Yangın, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Eymen Kumaş fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kumaş fabrikasında bulunan yağ tankının aşırı ısınması sonucu yangın çıktı. Yangına İtfaiye ekipleri 10 araç ve 35 personelle müdahale etti. Yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Fabrika yangınında maddi hasar meydana geldi. - GAZİANTEP