Gaziantep'te kumar operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep'te kumar oynandığı belirlenen bir adrese yapılan operasyonda 10 şüpheli şahıs yakalanırken iş yerinde kumar oynayan 3 şahsa idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'te kumar oynandığı belirlenen bir adrese yapılan operasyonda 10 şüpheli şahıs yakalanırken iş yerinde kumar oynayan 3 şahsa idari para cezası uygulandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şahinbey ilçesinde kumarhane şeklinde tasarlanan bir adrese operasyon yapıldı. Kumar oynatıldığı belirlenen adreste yapılan aramalarda 3 adet blackjack masası, 2 adet rulet ve poker masası, 2 adet pos cihazı, 1 adet rulet oyun makinası kasnağı, 42 adet boş senet, çok sayıda iskambil kağıdı ve kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirildi.

Operasyon sonucunda iş yeri adına oyun oynayan 5 krupiye olmak üzere toplam 10 şüpheli şahıs yakalanırken, iş yerinde kumar oynayan 3 şahsa idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP