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Gaziantep'te Kreş Öğretmenine Şiddet Suçlaması

Gaziantep'te Kreş Öğretmenine Şiddet Suçlaması
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Gaziantep'te bir kreşte görevli öğretmen, 21 aylık bir bebeğe tokat attı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve öğretmen hakkında aile tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Kreş yönetimi, öğretmenin işten çıkarıldığını duyurdu.

Gaziantep'te özel bir kreşte görevli öğretmen Betül K., uyuyan 21 aylık M.D. Özkan'a tokat attı. Olay güvenlik kameralarına yansırken bebeğin babası Mehmet Özkan ve annesi Gündoğdu Özkan, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 8 Ekim Salı günü Emek Mahallesi'ndeki Montessori Atölyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kreşte görevli öğretmen Betül K., 21 aylık M.D. Özkan'a uyuduğu sırada tokat attı. Tokadın ardından bebeğin yüzünde el izi oluştu. Betül K. hemen telefona sarılarak bebeğin ailesini aradı ve M.D. Özkan yanağının üzerine yattığı için yüzünde iz oluştuğunu iddia etti. Bunun üzerine kreşe gelen aile, bebeğin yüzündeki parmak izlerini görünce şiddet uygulandığını öne sürerek darp raporu aldı ve öğretmen Betül K. hakkında şikayette bulundu. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, Betül K.'nın M.D. Özkan'a tokat attığı ortaya çıktı. Kreş yönetimi, öğretmenin kurumla ilişiğinin kesildiğini duyururken Betül K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, 10 bebeğin uyuduğu odada Betül K.'nın M.D. Özkan'a tokat attığı ve ardından battaniyeyi bebeğin üzerine örttüğü anlar yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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